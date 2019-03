Crédito Agrícola contribuiu com 4,9 milhões em 2018 para Fundo de Resolução

O grupo Crédito Agrícola contribuiu com cerca de 4,9 milhões de euros para o Fundo de Resolução no ano passado. O valor foi revelado pelo presidente executivo da instituição, Licínio Pina, durante a apresentação de resultados.

O responsável indicou também que a contribuição extraordinária ascendeu a 6,3 milhões de euros.

O Crédito Agrícola fechou 2018 com um lucro de 112,5 milhões de euros, menos 26% do que em 2017.

Licínio Pina escusou-se a avançar com um valor para o montante que o Crédito Agrícola terá de pagar este ano ao Fundo de Resolução, tendo em conta o pedido de uma injeção de 1.149 milhões de euros apresentado pelo Novo Banco junto do Fundo, mas admitiu que "o valor deverá ser superior ao do ano passado".