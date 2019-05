Créditos com risco mais elevado caíram de 35% para 9% após recomendações do Banco de Portugal

O Banco de Portugal refere que os bancos estão a cumprir as recomendações para o crédito, o que resultou numa redução do perfil de risco dos novos empréstimos.

As instituições financeiras nacionais implementaram as recomendações de caráter macroprudencial implementadas pelo Banco de Portugal, no início de julho de 2018, conclui um relatório divulgado esta quarta-feira pelo regulador. Os novos limites já estão a refletir-se numa redução do perfil de risco dos empréstimos: os créditos à habitação com perfil de risco mais elevado baixaram de 35% para 9%, entre julho do ano passado e março deste ano.





As limitações à concessão de novo crédito impostas pelo regulador, no ano passado, estão a produzir os efeitos desejados pelo Banco de Portugal, com os bancos a implementarem as medidas propostas pelo regulador e a apertarem as condições de financiamento às famílias, no que diz respeito à taxa de esforço exigida, ao valor do imóvel financiado e às maturidades dos empréstimos.



Segundo o relatório de acompanhamento da recomendação macroprudencial sobre novos créditos a consumidores, hoje divulgado, "entre julho de 2018 e março de 2019, a percentagem de empréstimos à habitação com perfil de risco mais elevado reduziu-se de 35% para 9%, compensada por um aumento da percentagem de crédito à habitação concedido a mutuários com perfil de risco intermédio".