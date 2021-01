Crescem as bolhas personalizadas para jantar fora em Nova Jérsia

Jantar num iglô de exterior não é novidade no estado norte-americano de Nova Jérsia. Trata-se de um recurso proveitoso nas noites frias de inverno, à medida que as temperaturas vão descendo. Mas agora, com os confinamentos decorrentes da pandemia, tem havido cada vez mais restaurantes adeptos desta solução.

No âmbito do reforço dos "lockdowns", o governador do estado, Phil Murphy, impôs o encerramento da restauração às 22:00, mas aprovou também o uso de iglôs de exterior para quem queira jantar fora nas noites mais frias e em segurança.

No AC Hotel, em Bridgewater, por exemplo, é possível encontrar dois iglôs até março, com um ambiente acolhedor e cobertores, onde podem estar até sete pessoas de um mesmo grupo, revela o NJ Monthly.

Já o restaurante Ani Ramen, presente em vários locais de Nova Jérsia, transformou o seu espaço exterior num pátio com "bolhas" personalizadas, todas elas com aquecedores.

Por seu lado, o Asbury Festhalle and Biergarten, no Asbury Park, já conta com iglôs desde 2017, mas este ano é uma solução que encerra todo um novo significado enquanto local perfeito para o distanciamento social, sublinha o website dedicado a Nova Jérsia, que vai atualizando a lista de todos os espaços que oferecem este tipo de "cúpulas" para quem quer comer fora.

Outro exemplo é o do B2 Bistro + Bar, na Point Pleasant Beach, um bistrô rústico que também aderiu recentemente à moda dos jantares no exterior durante o inverno, com bolhas para refeições onde cabem quatro pessoas e que são higienizadas após cada jantar.

O Calandra’s, em Fairfield, é outro dos restaurantes de Nova Jérsia – onde existe uma grande comunidade portuguesa – que disponibiliza esta criativa solução, com grandes iglôs onde as mesas e cadeiras assentam em estruturas de madeira.