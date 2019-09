Crescimento das vendas a retalho acelera em julho

As vendas a retalho aumentaram, em julho, com um crescimento superior ao verificado no mês anterior.

O volume de negócios no comércio a retalho aumentou 4,7%, em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 30 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Esta evolução representa uma aceleração do ritmo de crescimento, já que em junho o aumento das vendas a retalho tinha sido de 4,2%.