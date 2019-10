Crescimento de 10%? Previsões de lucros estão demasiado otimistas

A época de resultados dos EUA arranca esta semana, com a apresentação das contas dos grandes bancos relativas ao terceiro trimestre. As expectativas estão baixas, com os analistas a preverem que as empresas americanas reportem uma queda de 3% dos lucros quando comparado com o ano passado. Mas o mais importante é o que as empresas vão dizer sobre o futuro, e neste aspeto, esta época de resultados pode ser um "make or break" [impulsionar ou pressionar] para o mercado bolsista.



Apesar de os analistas terem cortado as estimativas para 2019 ao longo do ano – reviram em baixa as suas estimativas para o terceiro trimestre, por exemplo, de uma previsão inicial de aumento de 5,3% para uma queda – têm mantido inexplicavelmente as suas projeções para 2020, apontando para um aumento de lucros de 10% no próximo ano.