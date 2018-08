Criminalidade faz crescer venda de automóveis blindados no Brasil e México

O aumento da criminalidade violenta no Brasil e no México está a provocar uma procura crescente de automóveis blindados nestes mercados, referem especialistas citados esta terça-feira pelo jornal francês Les Echos.

A associação mexicana de veículos blindados (Mexican Automotive Armor Association) estima que as vendas deste tipo de automóveis aumente 10% este ano, para 3.284 unidades, um máximo histórico.

No Brasil, segundo a agência Reuters, as vendas deverão crescer ainda mais: 25%. A confirmar-se esta previsão, o número de automóveis blindados vendidos no mercado brasileiro deverá aproximar-se dos 19 mil, valor que compara com as 15.145 viaturas blindadas vendidas em 2017.

O jornal refere que são cada vez mais as grandes empresas ou multinacionais que compram estes veículos para os seus quadros de topo.

Desde meados do ano passado que a Audi começou a produzir a versão blindada do seu SUV Q5 numa fábrica mexicana em San José Chiapa. Um porta-voz local, citado pela Reuters, revelou que estes veículos têm um preço de 87 mil dólares (76,3 mil euros ao câmbio actual).

Outras marcas, como a BMW, Jeep e Mercedes já fabricam veículos blindados nas suas fábricas no México há vários anos.

O mercado de viaturas blindadas representa menos de 50 mil veículos por ano a nível mundial, uma ínfima parte dos 95 milhões de viaturas novas vendidas anualmente. A América Latina, Médio Oriente, os países africanos com produção petrolífera e a Rússia são alguns dos principais mercados deste segmento.