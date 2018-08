Cristiano Ronaldo candidato a Jogador do Ano da UEFA

Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah compõem o trio escolhido pela UEFA para vencer o título de Jogador do Ano.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pela própria UEFA.

O vencedor será conhecido a 30 de agosto, no Mónaco. Nessa altura, será também anunciada a vencedora do prémio de Melhor Jogadora do Ano, bem como os prémios por posição da UEFA Champions League.

Nessa mesma cerimónia será, igualmente, feito o sorteio da fase de grupos daquele torneio europeu.

A presença de Cristiano Ronaldo não apresenta surpresas, sendo que o facto mais surpreendente poderá ser a ausência de Lionel Messi, que não foi nomeado para este prémio.

Segundo o anúncio da UEFA, Messi terá ficado em quinto lugar no número de postos que apuraram o trio "vencedor". Eis os restantes selecionados:

4 Antoine Griezmann (Atlético e França) – 72 pontos

5 Lionel Messi (Barcelona e Argentina) – 55 pontos

6 Kylian Mbappé (Paris e França) – 43 pontos

7 Kevin De Bruyne (Manchester City e Bélgica) – 28 pontos

8 Raphaël Varane (Real Madrid e França) – 23 pontos

9 Eden Hazard (Chelsea e Bélgica) – 15 pontos

10 Sergio Ramos (Real Madrid e Espanha) – 12 pontos