A marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels escolheu Madrid para iniciar a sua expansão internacional, depois de já ter aberto em Portugal unidades hoteleiras em Lisboa e no Funchal.



Segundo José Roquette, a parceria iniciada em 2016 entre o Grupo Pestana e Cristiano Ronaldo tem prevista a abertura de hotéis ainda este ano também em Nova Iorque (Estados Unidos), Marraquexe (Marrocos), e nos próximos anos em Manchester (Reino Unido, em 2021) e Paris (França, em 2022).



O diretor de desenvolvimento explicou que, além das respetivas contribuições financeiras, o grupo hoteleiro é responsável pela gestão da marca, enquanto Cristiano "traz a visibilidade mundial".



Entretanto, o Grupo Pestana "está à procura de locais noutras cidades espanholas" para fazer investimentos no setor hoteleiro, revelou José Roquette, acrescentando ter preferência por Barcelona e Sevilha.



O grupo hoteleiro, de origem portuguesa, já tinha aberto em maio passado o Pestana Plaza Mayor, com 89 quartos, um investimento de 11 milhões de euros no centro histórico da capital espanhola.



A estratégia do grupo para os próximos cinco anos tem como objetivos um investimento total de 250 milhões de euros e a criação de 3.500 quartos em todo o mundo.



Quanto aos resultados em 2019, o diretor de desenvolvimento afirmou que as receitas alcançaram os 450 milhões de euros (134 milhões em 2018) com um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 186 milhões (170 milhões em 2018) e uma previsão de atingir 200 milhões nos próximos cinco anos.



"Queremos crescer com rentabilidade e de forma sólida", com um "controlo muito forte da dívida e muito autofinanciamento, para que, quando a próxima crise chegar, tenhamos força para continuar a crescer".



O Grupo Pestana, fundado em 1972, está presente em 16 países, com 100 hotéis pertencentes às suas quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle.

O futebolista Cristiano Ronaldo e o grupo hoteleiro Pestana vão abrir este verão no centro de Madrid um hotel com 168 quartos que envolveu um investimento partilhado de 15 milhões de euros.O anúncio foi feito pelo diretor de desenvolvimento do grupo hoteleiro, José Roquette, numa conferência de imprensa no edifício ainda em remodelação, situado na conhecida Gran Vía da capital espanhola.