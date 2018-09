Cristiano Ronaldo e Pestana investem 60 milhões em hotel em Paris

O Pestana Hotel Group e Cristiano Ronaldo vão abrir um hotel em Paris num investimento estimado em 60 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira o grupo hoteleiro. Esta será a sexta unidade hoteleira sob a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels.





O investimento será repartido em partes iguais pelo grupo hoteleiro e pelo futebolista.



"Faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo e um destino que faz o match perfeito com o conceito de elegância e sofisticação da marca", refere Cristiano Ronaldo, citado no comunicado.



Para José Roquette, Chief Development Officer do Pestana Hotel Group, "é um enorme orgulho ver a afirmação da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels nos principais destinos turísticos mundiais. Com esta conquista rumamos à duplicação do portefólio da marca, com uma expansão maioritariamente internacional que reforça a sua visibilidade global".



Actualmente a marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels conta com dois hotéis, um em Lisboa e outro no Funchal. Mas a insígnia tem já previstas as aberturas de unidades em Madrid, Nova Iorque e Marraquexe, pelo que Paris será o sexto hotel da marca.



Com estas novas aberturas, o Pestana Hotel Group irá ultrapassar a fasquia das 90 unidades hoteleiras em 15 países.

O novo hotel de quatro estrelas terá 210 quartos e localiza-se na Rive Gauche, junto ao Sena, entre as gares de Austerlitz e Lyon, refere o comunicado.A abertura do hotel na "cidade-luz" está prevista para 2021, encontrando-se o projecto numa "fase preliminar do seu licenciamento".