Cristina Portugal: “O setor energético vive um dos seus momentos mais desafiantes”

No quadro da transição energética, Portugal pode “até ambicionar a ser exportador” em determinadas circunstâncias, disse ao Negócios a presidente da ERSE numa entrevista por escrito no âmbito do Dia Mundial da Energia.

A presidente da Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE), Cristina Portugal, não tem dúvidas de que o principal desafio do setor está relacionado com a descarbonização. E, no quadro da neutralidade carbónica, acredita que Portugal vai ficar "muito bem posicionado junto dos lideres dessa transição", disse ao Negócios em respostas por escrito no âmbito do Dia Mundial da Energia que se celebra esta sexta-feira, 29 de maio.





Atualmente, quais são os principais desafios do setor da energia em Portugal?

O setor energético vive um dos seus momentos mais desafiantes. De uma sociedade com uma economia baseada nos combustíveis fósseis pretende-se, em poucas décadas, alcançar para uma economia neutra em carbono. Este objetivo tem consequências que perpassam todos os setores da sociedade e é particularmente impactante no setor energético.



A opção estratégica, assumida por Portugal e pela União Europeia, de desenvolver uma sociedade com balanço neutro em carbono até 2050 permite estabelecer uma linha de orientação clara para o futuro do setor energético português e europeu, que garanta a estabilidade e a previsibilidade necessárias para a atração do investimento necessário e o envolvimento imprescindível dos cidadãos e consumidores.