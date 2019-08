03.08.2014

Resolução

A 3 de agosto de 2014, um domingo, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, comunica que o BES ia ser dividido numa parte boa (que toma a designação de Novo Banco) e numa parte má, no âmbito da medida de resolução.



19.07.2016

Insolvência

O processo de insolvência do chamado BES "mau", a parte do banco falido que ficou com os ativos tóxicos, começa quase dois anos depois de a instituição ter sido alvo de resolução. Três anos depois, o processo ainda decorre no Tribunal do Comércio de Lisboa.



09.11.2018

Culpados

Nesta data, o Negócios avança que a comissão liquidatária do BES qualifica como culposa a gestão que levou à queda do banco. Aponta 13 responsáveis, com Ricardo Salgado à cabeça.



31.05.2019

Listas de credores

Quase três anos depois de iniciado o processo de insolvência, a comissão liquidatária divulga as listas de credores. Há 4.955 reconhecidos, com créditos no valor total de 5 mil milhões, e outros 21 mil que não são reconhecidos.



02.08.2019

Impugnações

Os credores reconhecidos (no caso em que o crédito que reclamam tenha sido apenas parcialmente reconhecido) e não reconhecidos têm um mês, a partir de hoje, para impugnar as listas.



03.09.2019

Respostas

A comissão liquidatária terá os meses de setembro e outubro para dar resposta às impugnações contra as listas de credores.