Cruzeiros trazem mais 15% de passageiros a Lisboa no primeiro semestre

Os turistas a passarem pelo porto de Lisboa subiram 15% no primeiro semestre, também com a ajuda do novo porto, que entrou em 2018 em pleno funcionamento.

O turismo de cruzeiros em Lisboa está a atravessar uma boa maré. Há cada vez mais passageiros a bordo dos navios que passam pela cidade e, nos primeiros seis meses, foram mais de 221 mil a parar no porto de Lisboa – mais 15% face ao mesmo período do ano anterior.





Entre os novos passageiros, a maioria não iniciou ou terminou a viagem em Lisboa. Os passageiros de trânsito, aqueles que têm a cidade como uma das paragens mas que seguem a rota para outros destinos, foram os que deram o maior salto, de 16%. Passaram de 173.217 para 200.554. Já os turistas cuja rota de cruzeiro teve início ou fim em Lisboa cresceram apenas 5%, para atingirem os 20.518.