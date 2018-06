A China Three Gorges, que lançou uma OPA à EDP e EDP Renováveis, tem contactado eléctricas por toda a Europa de forma a avaliar o interesse nos negócios da energia renovável do grupo EDP nos EUA. Só a francesa Engie confirma.

Os chineses terão contactado a italiana Enel

, a espanhola Iberdrola, a francesa

Engie e as alemãs

E.ON (

) e RWE, entre as quais só a Engie terá confirmado interesse, avançaram as mesmas fontes.

A auscultação feita pela CTG serve o objectivo de prevenir objecções da parte das autoridades dos EUA, as quais estão a aumentar o escrutínio e a limitar as aquisições de empresas por parte de chineses em território americano.

No arranque da semana, a Bloomberg avançou que a francesa Engie está a trabalhar numa proposta para comprar a totalidade ou parte da empresa liderada por Manso Neto - que é detida pela EDP.

A eléctrica francesa poderá apresentar uma oferta sobre a totalidade do capital da EDP Renováveis, ou apenas por uma parte, sendo certo que o grande interesse dos franceses é o portefólio dos Estados Unidos.





A China Three Gorges (CTG), principal accionista da EDP que lançou recentemente uma OPA sobre a eléctrica e sobre a sua subsidiária para as renováveis, tem estado a avaliar o interesse das eléctricas europeias para a compra dos negócios de energias limpas da EDP Renováveis nos Estados Unidos, avançou a agência Reuters, citando três fontes próximas do processo.(Notícia em actualizada às 19:06)