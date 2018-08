segmento de Expresso & Encomendas, que aumentou as receitas em 17,7% para 74 milhões de euros no primeiro semestre. Esta rubrica colocou-se mesmo 3 milhões acima das estimativas do BPI para o segundo trimestre.

em os efeitos não recorrentes o resultado líquido teria decrescido 19,9%, afirmou a empresa no comunicado enviado à CMVM custos não recorrentes, entre os quais das indemizações pagas aos trabalhadores no valor de 13,2 milhões de euros no âmbito do programa de rescisões. S

Nota:

A casa de investimento nota que apesar da redução no negócio de correios, maior do que o esperado, esta foi compensada por um aumento dos preços e melhorias no mix - ao nível, por exemplo, do correio internacional e correio registado. A grande alavanca esteve contudo noAinda a justificar estão os benefícios decorrentes "daquilo que esperamos que se vá tornar uma racionalização/redução de custos permanente", que vem compensar os volumes de correio decrescentes.Apesar dos argumentos a favor, o BPI deixa ainda a nota de que a regulação é ainda "um risco sob análise" assim como o "momentum negativo" dos volumes de correio e dos serviços financeiros. A queda de 27% nesta rubrica não surpreende a casa de investimento, que já contava ver o efeito negativo de uma menor subscrição da dívida a retalho. Esta caiu 50% durante o primeiro semestre.Os CTT justificaram a quebra nos lucros comApesar destes argumentos, os investidores reagiram negativamente em bolsa, ditando quebras no valor das acções que chegaram aos 3,86% e colocaram os títulos a cotar nos 2,89 euros. De momento, a cotada segue a cair 2,93% para os 2,91 euros.