CTT contratam financiamento de 35 milhões indexados à sustentabilidade

Os CTT anunciaram esta terça-feira, através de comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que contrataram 35 milhões de euros, com maturidade em 2026, "em financiamentos bancários sob a forma de papel comercial" ligados a objetivos de sustentabilidade. O valor foi garantido por duas entidades, o Novo Banco e o Banco Bilbao Vizcaya, através da sua sucursal em Portugal."Os CTT – Correios de Portugal, S.A. informam que contrataram 35 milhões de euros em financiamentos bancários sob a forma de papel comercial, indexados a objetivos de sustentabilidade, com maturidade em 2026, junto de duas instituições financeiras – o Novo Banco, S.A. e o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. - Sucursal em Portugal", pode ler-se no documento.As linhas de financiamento encontram-se indexadas ao objetivo de redução das emissões de carbono em pelo menos 30% até 2025, face a valores de 2013."Este compromisso está em linha com os objetivos, de mais longo prazo, de redução de emissões carbónicas da atividade dos CTT para 2025-2030, que visam atingir um balanço carbónico zero em termos líquidos (Net-Zero) até 2030, com 50% de veículos "verdes" na última milha até 2025 e 100% até 2030", informa ainda a empresa liderada por João Bento."Com estas operações, os CTT consolidam a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso de atingirem metas ambiciosas de liderança no que se refere a indicadores ESG (Environment, Social and Governance)", completam.