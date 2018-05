CTT entram em parceria com start-up para crescer no comércio online

Os CTT – Correios de Portugal entraram numa parceria com uma start-up nacional, a Shopkit, no âmbito da qual esperam alargar a base de clientes na área de encomendas, segundo anunciaram em comunicado às redacções.

"Os CTT e a Shopkit estabeleceram uma parceria que permite aos clientes com lojas alojadas na plataforma da ‘start-up’ beneficiar da integração automática nos sistemas dos CTT para a expedição dos objectos vendidos online", sublinha a nota.



A Shopkit é uma start-up portuguesa que ajuda empresas interessadas em montar lojas online. Neste momento, tem como clientes empresas de várias áreas, desde vestuário e equipamento desportivo a bebidas alcoólicas. Com a união aos CTT, oferece aos seus clientes um serviço de entrega das encomendas.

Já a empresa presidida por Francisco Lacerda (na foto) consegue alargar o raio de acção, ainda que não seja necessário às lojas online terem um contrato com a sociedade – tem-no directamente com a Shopkit, que facilita a ligação ao serviço da empresa.

"Os CTT não poderiam deixar de fomentar e concretizar a integração de soluções simples, eficientes e flexíveis de expedição e entregas de encomendas geradas em plataformas de lojas online, como o é caso da Shopkit", diz Alberto Pimenta, director da área de e-commerce dos CTT, citado na nota.

No primeiro trimestre, a empresa sublinhou que a área do comércio electrónico tinha sido uma "alavanca fundamental" para o crescimento do ramo das encomendas.

"A sua actividade nos CTT evidenciou, no primeiro trimestre de 2018, em termos de tráfego distribuído em Portugal, um crescimento de 39,1%", indicavam os resultados do primeiro trimestre.

A área de encomendas, integradas no ramo Expresso e Encomendas, contou para 20% dos rendimentos operacionais da companhia no período.