Os CTT compraram 209.575 ações próprias nas quatro últimas sessões de bolsa, no âmbito do programa de recompra de ações que a empresa tem em curso e que visa remunerar gestores e quadros dirigentes.Em comunicado difundido esta segunda-feira, a empresa liderada por João Bento detalha que comprou 32.915 ações a 9 de junho, a um preço médio ponderado de 4,2807 euros. No dia seguinte as compras totalizaram 67.956 títulos a 4,3811 euros.Na passada sexta-feira, a empresa comprou 30.704 ações a um preço médio de 4,3338 euros e hoje adquiriu 78.000 títulos por 4,416 euros cada, em média.Contas feitas, as compras realizadas nestes quatro dias totalizam 916.134,26 euros.Os CTT detêm agora 1.161.422 ações próprias, representativas de 0,77% do capital social, tendo gasto 4.889.788,71 euros até ao momento.O programa de compra de ações próprias iniciou-se a 18 de maio e tinha uma duração máxima de seis meses. A administração foi autorizada a comprar até 1,5 milhões de ações, correspondentes a 1% do capital, por um valor máximo de 8,25 milhões de euros.Desta forma, os CTT já executaram 77% do programa e gastaram 59,27% do investimento máximo permitido.