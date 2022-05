CTT lançam rede de cacifos Locky para gerir negócio ibérico que conta com investimento de 8 milhões

Em comunicado, os Correios de Portugal explicam que "independente da marca CTT, o objetivo é que os clientes particulares que efetuem as suas compras 'online' possam usar estes 'lockers' [cacifos], independentemente do operador de distribuição, para levantamento das suas encomendas a qualquer hora e em qualquer lugar".Os CTT apostam no desenvolvimento de cacifos para comércio eletrónico em Portugal e a Locky "ambiciona instalar 1.000 cacifos até ao final deste ano, ficando assim dotada da maior e mais capilar rede a nível nacional".Os cacifos veem "também complementar a rede de pontos de entrega dos CTT, com uma solução inovadora, reforçando o posicionamento diferenciado da empresa na cadeia de valor do 'e-commerce' e fortalecendo a ligação de proximidade dos CTT com os seus clientes", referem os Correios.A rede Locky "apresenta-se como uma solução de enorme conveniência para os clientes que privilegiam a sua autonomia no momento em que fazem as suas compras 'online', mas também traz significativas vantagens a nível ambiental", apontam os CTT, uma vez que "a distribuição final tem um efeito consolidador que diminui a dispersão de veículos de entrega em ambiente urbano".Assim, "como um só cacifo permite a entrega para vários destinatários, evita-se a deslocação aos variados domicílios", o que reduz as deslocações e gera menos emissões de carbono associadas ao 'last mile', concluem.