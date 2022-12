CTT pagam apoio a trabalhadores que ganham até 2.500 euros

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram esta segunda-feira que vão pagar este mês "uma compensação extraordinária" aos seus trabalhadores que recebem um salário até 2.500 euros, para fazer face ao aumento da inflação."Os CTT -- Correios de Portugal, conscientes do impacto inesperado do aumento da inflação e do custo da energia no orçamento familiar, decidiram proceder ao pagamento de uma compensação extraordinária, de caráter excecional, aos colaboradores com vencimento base até 2.500 euros, inclusive, incluída no processamento de salários do mês de dezembro", pode ler-se num comunicado.A empresa, que emprega 12.015 pessoas em Portugal, não revela quantos trabalhadores serão abrangidos nem qual o valor do apoio.Segundo a nota, em 2021, os CTT obtiveram rendimentos operacionais de 848 milhões de euros e um resultado líquido de 38,4 milhões de euros.