CTT são alvo de cada vez mais reclamações, diz Anacom

O presidente do regulador das comunicações, João Cadete de Matos, nota que as reclamações em torno da qualidade de serviço dos CTT se têm adensado, mas afirma que a Anacom vê solução para a situação da empresa.

"As reclamações relativamente aos serviços dos CTT agravaram-se ao longo do tempo" afirmou João Cadete de Matos, presidente da Anacom, na audição desta quarta-feira, 6 de Junho, frente aos deputados. O líder do regulador apresentou-se a pedido do PCP, com o objectivo de informar sobre o plano de actividades e a reposição das ligações telefónicas destruídas pelos incêndios, mas as questões dos deputados trouxeram os CTT à discussão.





"O objectivo é que os CTT ofereçam uma boa qualidade de serviço e que sejam simultaneamente uma empresa economicamente saudável. Estudos que fizemos indicam que isso é possível", assegurou ainda João Cadete de Matos.