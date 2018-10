Custos de construção com crescimento estável de 1,4%

Os custos associados à construção de habitação nova registaram, em Agosto, a mesma subida homóloga do mês anterior, com mão-de-obra e materiais a contribuírem praticamente em igual medida para o crescimento.

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 1,4% em Agosto, face ao mesmo mês do ano passado, um crescimento igual ao registado no mês de Julho, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados esta segunda-feira, 8 de Outubro.

Tal como em Julho, os custos de mão-de-obra cresceram 1,4%, enquanto os custos dos materiais subiram 1,5%, ligeiramente acima da evolução do mês anterior (1,4%).

Nas moradias, os custos cresceram 1,5% e nos apartamentos 1,4%, as mesmas variações homólogas registadas no mês anterior.

No que respeita à manutenção e reparação regular da habitação, os custos subiram 2,7% em Agosto, uma taxa superior à observada em Julho (2,4%), sobretudo devido à componente dos produtos, que registou um crescimento de preços de 3,3%. Já na componente dos serviços, os preços avançaram 2,3% face a Agosto de 2017.

Os maiores aumentos no custo da manutenção e reparação regular da habitação observaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (3,3%) e no Norte (3,0%). Em Agosto, estas duas regiões foram as únicas a apresentar taxas de variação homóloga superiores à observada para o Continente (2,7%).





As menores taxas de crescimento registaram-se no Alentejo e no Algarve (ambas com 0,4%).