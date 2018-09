Reuters

Dieter Zetsche, no comando da Daimler desde 2006, vai ser substituído a partir do próximo ano. S wede Ola Kaellenius será o próximo presidente executivo da fabricante automóvel, revelou a Daimler através de um comunicado, citado pela imprensa internacional.

Será a primeira vez que a Daimler terá ao leme um responsável que não é alemão, realça a imprensa.

As mudanças anunciadas esta quarta-feira, 26 de Setembro, fazem parte de um plano de sucessão, que terá sido acelerado, já que os planos iniciais apontavam para que a transição só ocorresse dois anos depois. Swede Ola Kaellenius assumirá o cargo em 2019 e Zetsche deverá passar a "chairman".

As mudanças na indústria automóvel, fomentadas essencialmente pelo escândalo das emissões de poluentes, terão acelerado o processo.

As acções da Daimler estão a reagir em queda, descendo 1,44% para 53,95 euros, prolongando a tendência recente. Os títulos estão mesmo a negociar no valor mais baixo desde Julho de 2016.