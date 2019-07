Daimler regista primeiros prejuízos em 10 anos

A Daimler, dona da Mercedes-Benz e da Smart, registou os primeiros prejuízos trimestrais nos últimos 10 anos, indicou esta quarta-feira a fabricante automóvel alemã.





As receitas, ainda assim, cresceram 5%, atingindo os 42,7 mil milhões de euros.



A Daimler, tal como muitos dos fabricantes automóveis, enfrenta em simultâneo um abrandamento das vendas e um reforço do investimento para o desenvolvimento de veículos elétricos e autónomos.



Ola Källenius (na foto), CEO da empresa desde maio, indica, em comunicado, que a Daimler vai intensificar o corte de custos e rever o portefólio de produtos.



As vendas mundiais da Mercedes-Benz recuaram 4,7% nos primeiros seis meses do ano, com o mercado dos Estados Unidos a apresentar o pior desempenho, com uma quebra de 7,2%.



Em Portugal, a Mercedes-Benz vendeu 9.623 veículos no semestre, uma descida de 0,6% face a igual período de 2018.

No segundo trimestre do ano, a Daimler registou 1,33 mil milhões de euros de prejuízo, valor que compara com lucros de 1,73 mil milhões em igual período de 2018. As perdas resultam da inclusão de despesas extraordinárias de 4,2 mil milhões de euros devido às investigações criminais aos negócios da empresa e aos sistemas de emissões dos veículos. A penalizar os resultados estiveram também as recolhas de veículos devido a air bags defeituosos.