O norte-americano afirma, num comunicado pessoal, continuar a acreditar no futuro da TAP, onde pessoalmente e em conjunto com a brasileira Azul, que controla, detém hoje mais de 70% dos direitos económicos.

David Neeleman, que detém com Humberto Pedrosa a Atlantic Gateway (dona de 45% da TAP), admite num comunicado pessoal enviado esta terça-feira, 25 de novembro, que "os resultados para os acionistas não têm sido tão rápidos como gostaríamos mas estamos no caminho certo".





Na nota, o norte-americano salienta que "hoje, tal como em 2015, quando ninguém acreditava, estou cada vez mais entusiasmado com o futuro da TAP", garantindo que a companhia aérea "tem acionistas privados totalmente comprometidos com o plano de crescimento que tem vindo a ser implementado".



"Eu pessoalmente em conjunto com a Azul, empresa que eu controlo, acreditamos no futuro da TAP e detemos hoje direitos equivalentes a mais de 70% dos direitos económicos da TAP", salienta.



Sem referir em momento algum do mesmo comunicado se pretende ou não sair da estrutura acionista da Atlantic Gateway, o norte-americano recorda que "ao longo das últimas décadas o Estado Português fez várias tentativas para privatizar a TAP" e que "durante muitos anos não conseguiu encontrar nenhum interessado em investir na TAP dada a sua situação de iminente falência e falta de tesouraria".



Como recorda, em novembro de 2015 a empresa tinha a frota mais antiga da Europa, devia cerca de 900 milhões à banca, com aproximadamente 80% a vencer em menos de 1 ano, devia 183 milhões a fornecedores, tinha apenas 79 milhões em caixa, não tendo recursos para pagar os salários dos seus trabalhadores do mês seguinte".