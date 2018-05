DBRS destaca evolução positiva na estabilidade financeira de Portugal  

A DBRS publica todas as semanas uma newsletter onde destaca um gráfico que mostra desenvolvimentos sobre um determinado tema da economia mundial. Esta quarta-feira a agência de rating canadiana escolheu Portugal, destacando os dados que mostram uma descida dos riscos da estabilidade financeira do país.

A DBRS "vê de forma favorável o progresso de Portugal na resposta a duas áreas fundamentais da estabilidade financeira".

A primeira diz respeito ao elevado endividamento das empresas e do crédito malparado, que tem vindo a "descer de forma gradual". O peso dos "non performing loans" (NPL), das empresas no crédito total deste segmento, situou-se em 25,2% no não passado, contra 29,5% em 2016 e 28,3% em 2015.

"A melhoria das condições económicas e o esforço dos bancos para limpar os seus balanços, ajudou a reduzir o volume dos NPL no sector financeiro português nos últimos 18 meses", refere a DBRS.

O outro ponto que a agência destaca diz respeito à "melhor posição financeira" da banca portuguesa. Excluindo o contributo do Novo Banco, a banca portuguesa regressou aos lucros em 2017, "suportado por uma melhoria do desempenho doméstico".

A DBRS destaca que os bancos portugueses "tiraram partido dos aumentos de capital para reforçar os rácios de cobertura dos NPL".