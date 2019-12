De "ratinho da lezíria", Tomás Correia chegou ao topo da Mutualista

Gestor de 74 anos esteve mais de uma década à frente da Associação Mutualista Montepio Geral. Tomás Correia, um “ratinho” do campo, resistiu a (quase) todas as polémicas com a determinação que lhe é apontada, mesmo por quem o critica.