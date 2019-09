As cadernetas bancárias vão passar a permitir fazer apenas consultas bancárias, como saldos e movimentos, a partir de 14 de setembro. Uma ordem de Bruxelas que preocupa a Deco - Associação de Defesa do Consumidor, pelo facto de os cartões de débito que serão disponibilizados pelos bancos apenas serem gratuitos no primeiro ano.

"No caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD), o cliente terá de suportar um custo de 18 euros (anualmente) com o cartão, após o primeiro ano", afirmou Sónia Covita, coordenadora da área de serviços financeiro da Deco ao Jornal de Notícias/Dinheiro Vivo . Além do banco estatal, também bancos como o Crédito Agrícola e o Montepio disponibilizam cadernetas.