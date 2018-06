"Deixei de ser sócio e adepto do Sporting", diz Bruno após ser destituído

Após uma noite tensa no Altice Arena, em Lisboa, Bruno de Carvalho reagiu à sua destituição num texto de Facebook. O ex-presidente leonino não aceita a decisão dos sócios, acusa alguns de serem bipolares e afirma que deixará de ser sportinguista, com tudo o que isso implica, refere o Correio da Manhã Bruno de Carvalho diz também que Jaime Marta Soares e outros nomes a quem chama de "viscondes" são "inúteis". "Hoje foi uma das maiores golpadas que assisti ao vivo na minha vida. Um conjunto de cretinos viciaram os resultados de uma AG. Desrespeitaram os associados, dois associados foram agredidos por seguranças dos agora todos poderosos do Clube, recusaram requerimentos, cortaram a palavra às pessoas, não nos deixaram falar como prometido", pode ler-se na publicação partilhada."Não me quero mais aproximar de uma elite bafienta e mal cheirosa que sempre dominou o Sporting Clube de Portugal!", refere ainda. "Afinal o sportingado era eu, pois era um sportinguista enganado".A noite deste sábado foi longa e, após conhecimento dos resultados, o presidente destituído chegou a pedir de forma insistente que votos fossem recontados. Pedido esse que não foi aceite.A publicação na qual Bruno de Carvalho se despede do clube leonino foi partilhada por volta das 05:00 deste domingo."Podia impugnar esta AG por todas as ilegalidades cometidas: sim. Mas não o vou fazer. Era só o adiar o ter de devolver o Clube a quem nele mesmo manda. (…) Lutei tanto que secou. Não consigo mais sentir este Clube", diz Bruno de Carvalho na sua mensagem.Além do texto, Bruno mudou também a sua foto de perfil do Facebook. O presidente destituído retirou a imagem em que surgia feliz a apoiar o Sporting e colocou uma imagem da família.