Deloitte Portugal escolhe 10 novos sócios

Duas mãos cheias de novos sócios. Foram 10 no total que a Deloitte Portugal promoveu a sócios da consultora a nível nacional.Em comunicado, a Deloitte Portugal cita o seu "managing partner", António Lagartixo, explicando que "estas nomeações refletem o elevado mérito individual de cada um destes profissionais, e são importantes para a evolução contínua das nossas áreas de negócio, assegurando a renovação de ideias na relação com os nossos clientes e gestão da nossa firma".Alexandre Miguel Andrade (na área de Global Investment & Innovation Incentives), Aline Moreira de Almeida (na área de tributação individual e segurança social), Bruno Silva Batista (serviços de tecnologia), Diogo Brígido Fernando (consultoria da indústria de serviços financeiros), Hugo Manuel Menicha (Business Process Solutions & Operations), Joana Nunes dos Reis (impostos indiretos), Luís Marques Santos (auditoria e controlo), Luís Miguel Costa (auditoria e controlo), Nuno Miguel Carvalho (serviços de tecnologia), e Paulo José Guilhoto (engenharia de software) são os nomeados nesta fornada, segundo comunicado divulgado pela companhia.A Deloitte em Portugal conta atualmente com cerca de 100 sócios.