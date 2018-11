Dependência da banca portuguesa do BCE volta a descer em Outubro

Russell Boyce/Reuters

Os bancos portugueses têm 18,91 mil milhões de euros em empréstimos concedidos pelo Banco Central Europeu (BCE), revelou esta terça-feira, 13 de Novembro, o Banco de Portugal.

Este valor, referente a Outubro, representa uma queda de 0,21% face a Setembro, o que significa que os bancos amortizaram 40 milhões de euros em empréstimos concedidos pelo BCE.

Esta redução permitiu que a exposição da banca nacional ao BCE renovasse mínimos de 2010.

Os bancos continuam assim a reduzir a sua dependência do BCE, que atingiu o seu pico, em Junho de 2012, quando o montante ascendeu a 60,5 mil milhões de euros, num período marcado pelo fecho dos mercados internacionais para a banca portuguesa devido ao resgate financeiro pedido em 2011.

Antes do início da crise de dívida na Europa, que começou com o pedido de ajuda financeiro da Grécia, a dependência da banca nacional do BCE era mais pequena, tendo raramente atingido os 10 mil milhões de euros.

A redução dos financiamentos da banca nacional junto do BCE começou no final de 2012, de forma progressiva, tendo quebrado a barreira dos 30 mil milhões em Janeiro de 2015.