Dependências do BPI regressam à normalidade após ameaça de bomba

As dependências bancárias do BPI, em Lisboa, que foram evacuadas esta sexta-feira, 16 de Março, já estão a voltar ao seu funcionamento normal, adianta a agência Lusa.



As agências foram hoje evacuadas esta manhã devido a uma ameaça de bomba, mas os funcionários já voltaram às instalações, segundo fontes da PSP e do banco.

Fonte da PSP avançou, pelas 10:50, que a ameaça de bomba foi feita por telefone, por volta das 09:00, para a dependência das Laranjeiras, na Rua Tomás da Fonseca, com a indicação de que "uma bomba iria explodir durante a manhã".

No entanto, pouco depois das 11:00, fonte do BPI referiu à Lusa que os funcionários já estavam a regressar ao trabalho.

(Notícia actualizada às 11:25)