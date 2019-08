"A transferência para o FGD da responsabilidade relativa à garantia dos depósitos constituídos junto da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas associadas será acompanhada da transferência de recursos financeiros para o FGD, em termos que asseguram a manutenção do atual nível de robustez financeira do FGD", indica ainda o comunicado.



Assim, a partir do início do próximo ano, "a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e as Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas associadas tornam-se instituições participantes no FGD e este fundo passa a assegurar também o reembolso dos depósitos constituídos junto dessas instituições no caso de se verificar uma eventual situação de indisponibilidade dos depósitos", esclarece o comunicado. Estão protegidos todos os depósitos "até ao limite de 100 mil euros por depositante e por instituição de crédito"."A transferência para o FGD da responsabilidade relativa à garantia dos depósitos constituídos junto da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo suas associadas será acompanhada da transferência de recursos financeiros para o FGD, em termos que asseguram a manutenção do atual nível de robustez financeira do FGD", indica ainda o comunicado.O objetivo desta medida, explicou então o Governo, é conseguir "uma maior mutualização dos riscos do setor e uma proteção homogénea dos depósitos, que se traduz numa eficácia acrescida do sistema".O Crédito Agrícola espera, agora, a devolução de 200 milhões de euros relativos a contribuições para o FGCAM. Neste momento, o FGCAM tem "perto de 300 milhões de euros", dos quais 100 milhões serão integrados no FGD e servirão para assegurar o reembolso aos clientes da banca com depósitos até 100 mil euros. Os restantes 200 milhões serão "devolvidos aos participantes" do FGCAM, explicou, em março, Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola.O FGCAM criou também uma página para esclarecimento de dúvidas dos clientes.

A concentração da função de garantia de depósitos bancários numa entidade única nacional, o Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), vai ter efeitos a partir do início do próximo ano. Os depósitos colocados em qualquer instituição de crédito, incluindo nos bancos da rede do Crédito Agrícola, passam, assim, a estar protegidos pelo mesmo veículo."O Decreto-Lei n.º 106/2019, de 12 de agosto, procede à transferência da função de garantia de depósitos do Fundo de Garnatia do Crédito Agrícola Mútuo (FGCAM) para o FGD, criando assim um único sistema de garantia de depósitos a nível nacional. Esta alteração tem lugar no dia 1 de janeiro de 2020", pode ler-se no comunicado emitido pelo FGCAM, esta sexta-feira, 16 de agosto. A informação é avançada depois de o Governo ter aprovado esta transferência no passado 25 de julho