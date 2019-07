Deputados aprovam por unanimidade relatório do inquérito à CGD

O texto base que partiu do relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), elaborado pelo deputado do CDS João Almeida, foi aprovado por unanimidade. Os pontos em que há discórdia são votados em separado.





"O projeto de relatório consolidado foi aprovado por unanimidade", anunciou Luís Leite Ramos, presidente da comissão de inquérito, esta quarta-feira, 17 de julho. Um documento que já inclui algumas das propostas de alteração apresentadas pelos partidos, que encontraram logo um consenso.



Continuar a ler



Várias propostas rejeitadas

Um dos pontos de desacordo foi a proposta do PSD para que fosse incluída no texto a expressão "indiciando em alguns casos prática de gestão danosa". Esta foi chumbada na votação que se seguiu à decisão sobre o texto base, com oito votos contra do PS e PCP e oito a favor do PSD e CDS. O Bloco de Esquerda absteve-se.



"Não tenho medo, mas respeito pelas palavras", afirma o deputado do PS Rocha Andrade, explicando que não pode apoiar esta proposta porque "não cabe à comissão fazer estas classficações". Já Cecília Meireles, do CDS, considera que estariam a prestar "mau serviço à política e justiça se tentarmos fazer julgamentos de atos nesta comissão". Uma posição apoiada pelo PCP e Bloco de Esquerda.



Também um aditamento pedido pelo PCP foi rejeitado. O partido queria que fosse incluída a seguinte redação nas conclusões a ideia de que as opções de gestão da CGD "não estarão desligadas do facto de, em diversos casos, a escolha dos membros dos conselhos de administração se basear em critérios de natureza partidária e não em critérios de competência, experiência profissional e idoneidade".



Chumbada foi ainda a proposta do PS, que assinalava que relativamente às comunicações ao Ministério das Finanças, "os problemas" detetados (e não as "irregularidades", na formulação original de João Almeida) foram reportadas "por vezes de forma vaga ou genérica", algo não inscrito na proposta de relatório do deputado do CDS-PP.



O documento foi apresentado esta segunda-feira, 15 de julho. São, ao todo, 27 as conclusões relativamente à gestão do banco estatal, mas também ao papel tanto do supervisor como do Executivo ao longo do período de análise da auditoria da EY, entre 2000 e 2015. Isto com base nas 37 audições a várias personalidades que estiveram ligadas à Caixa, desde ex-presidentes, antigos administradores, mas também órgãos de fiscalização e ex-membros do governo, como foi o caso de José Sócrates e Teixeira dos Santos.



O relatório aponta falhas sobretudo ao Banco de Portugal. Segundo o deputado relator, a supervisão foi meramente "burocrática" e o regulador confiou de forma "extrema" nas decisões tomadas dentro do banco estatal. Mas as críticas também chegam ao governo, pelo seu "absentismo" perante os problemas, assim como às administrações do banco, pela gestão que "não foi sã e prudente". A reunião desta quarta-feira serve para discutir e votar o relatório final. Porém, os deputados optaram por avançar com várias votações: uma sobre o projeto do relatório e depois outra sobre as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares que não foram logo incluídas no documento. Estas foram votadas uma a uma.Um dos pontos de desacordo foi a proposta do PSD para que fosse incluída no texto a expressão "indiciando em alguns casos prática de gestão danosa". Esta foi chumbada na votação que se seguiu à decisão sobre o texto base, com oito votos contra do PS e PCP e oito a favor do PSD e CDS. O Bloco de Esquerda absteve-se."Não tenho medo, mas respeito pelas palavras", afirma o deputado do PS Rocha Andrade, explicando que não pode apoiar esta proposta porque "não cabe à comissão fazer estas classficações". Já Cecília Meireles, do CDS, considera que estariam a prestar "mau serviço à política e justiça se tentarmos fazer julgamentos de atos nesta comissão". Uma posição apoiada pelo PCP e Bloco de Esquerda.Também um aditamento pedido pelo PCP foi rejeitado. O partido queria que fosse incluída a seguinte redação nas conclusões a ideia de que as opções de gestão da CGD "não estarão desligadas do facto de, em diversos casos, a escolha dos membros dos conselhos de administração se basear em critérios de natureza partidária e não em critérios de competência, experiência profissional e idoneidade".Chumbada foi ainda a proposta do PS, que assinalava que relativamente às comunicações ao Ministério das Finanças, "os problemas" detetados (e não as "irregularidades", na formulação original de João Almeida) foram reportadas "por vezes de forma vaga ou genérica", algo não inscrito na proposta de relatório do deputado do CDS-PP.O documento foi apresentado esta segunda-feira, 15 de julho. São, ao todo, 27 as conclusões relativamente à gestão do banco estatal, mas também ao papel tanto do supervisor como do Executivo ao longo do período de análise da auditoria da EY, entre 2000 e 2015. Isto com base nas 37 audições a várias personalidades que estiveram ligadas à Caixa, desde ex-presidentes, antigos administradores, mas também órgãos de fiscalização e ex-membros do governo, como foi o caso de José Sócrates e Teixeira dos Santos.O relatório aponta falhas sobretudo ao Banco de Portugal. Segundo o deputado relator, a supervisão foi meramente "burocrática" e o regulador confiou de forma "extrema" nas decisões tomadas dentro do banco estatal. Mas as críticas também chegam ao governo, pelo seu "absentismo" perante os problemas, assim como às administrações do banco, pela gestão que "não foi sã e prudente".

(Notícia em atualização)