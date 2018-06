Deputados do PS também questionam Centeno sobre fecho de balcões da CGD

Dois deputados do PS pretendem saber se a "administração da CGD fez algum estudo e/ou avaliação que sustente o encerramento do balcão" do Prior Velho.

Dois deputados do Partido Socialista enviaram questões ao Ministério das Finanças, relacionadas com o plano de fecho de balcões por parte da Caixa Geral de Depósitos.





Em causa estão a agência do banco público em Prior Velho, que se for encerrada deixará esta freguesia com 7 mil habitantes sem qualquer balcão de um banco. Para os deputados Ricardo Leão e Susana Amador, tal constitui "um evidente retrocesso em termos de serviço público e se afigura como muito preocupante, para toda essa população".