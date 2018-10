Desconhecido de 35 anos cria start-up mais valiosa do mundo

Quando Zhang Yiming começou a vender a ideia de uma aplicação de inteligência artificial que agrega notícias, há seis anos, os investidores como a Sequoia Capital mostraram-se cépticos.

Naquela altura, a pergunta era como é que um engenheiro de software de 29 anos, com formação local, poderia ser mais astuto que os diversos portais de notícias operados por nomes como a gigante das redes sociais Tencent Holdings e obter lucros onde nem o Google tinha conseguido.

Zhang, hoje com 35 anos, mostrou que estavam errados. Hoje, a sua empresa, a Bytedance, está prestes a conquistar uma avaliação de mais de 75 mil milhões de dólares – preço que supera o da Uber Technologies e é o mais alto do mundo, segundo a CB Insights. O mais recente a entrar na longa fila de investidores é o SoftBank Group, que, segundo fontes, planeia um investimento de cerca de 1,5 mil milhões de dólares. Agora, a Bytedance conta com o financiamento da KKR & Co., da General Atlantic e até da Sequoia. Grande parte da sua elevada avaliação vem da criação de uma experiência na internet que é uma mistura entre o Google e o Facebook.

"O mais importante é que não somos uma organização de imprensa. Somos mais parecidos com uma empresa de pesquisas ou com uma plataforma de rede social", disse Zhang numa entrevista em 2017, acrescentando que não emprega editores nem jornalistas. "Estamos a fazer um trabalho muito inovador. Não somos uma imitação de uma empresa dos EUA, nem no produto nem na tecnologia."

O que é notável é que Zhang conseguiu fazer tudo isto sem receber dinheiro de nenhum dos gigantes da internet na China: a Alibaba Group Holding e a Tencent. É a primeira start-up que surge do grupo cada vez menor de operadores do espaço móvel que não procurou protecção nem recursos de uma destas duas empresas. Na verdade, a Bytedance lutou frequentemente com elas, inclusivamente nos tribunais.

A história de como a Bytedance se tornou um gigante começa com o site de notícias Jinri Toutiao, mas está mais ligada a uma série de aquisições inteligentes e expansões estratégicas que levaram a empresa para o sector de vídeos e até mesmo para fora da China. Nutrindo um conjunto de aplicações bem-sucedidas, a empresa reuniu centenas de milhões de utilizadores e agora representa uma ameaça para as maiores operadoras de internet da China. A empresa evoluiu e tornou-se um império multifacetado que abrange o serviço de vídeos Tik Tok – conhecido localmente como Douyin – e uma infinidade de plataformas para tudo, de piadas até notícias sobre celebridades.

Mas, assim como aconteceu com o Facebook na mesma etapa da vida, hoje a Bytedance enfrenta dúvidas sobre quando ou como começará a obter lucro.

"O problema predominante na internet da China é que o crescimento do número de utilizadores e o tempo que cada um passa online tem desacelerado abruptamente. A situação está tornar-se um jogo de tudo ou nada, e os custos de adquirir utilizadores e conquistar o tempo deles estão a aumentar", disse Jerry Liu, analista do UBS. "O que a Bytedance criou é um grupo de aplicações muito boas para atrair utilizadres e reter o seu tempo, em parte, aproveitando o tráfego da Jinri Toutiao."

(Texto original: 35-Year-Old Unknown Creates the World's Most Valuable Startup