Os mestres da Soflusa, empresa de transporte fluvial entre Barreiro e Lisboa, vão desconvocar as três greves agendadas, avançou esta sexta-feira, 31 de maio, o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, após ter chegado a acordo com os sindicatos.No âmbito das negociações com os sindicatos, inclusive com o Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM), que representa os mestres que estão em greve, o Governo acordou "uma pequena atualização daquele que é o prémio deles pelo facto de serem mestres", respondendo à revindicação salarial.De acordo com o governante José Mendes, a desconvocação das três greves, designadamente às horas extraordinárias, ao período da manhã e da tarde na próxima semana, e ao dia de Santo António, vai permitir que o serviço da Soflusa fique normalizado a partir de sábado.