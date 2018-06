Destituição de Bruno de Carvalho pode travar rescisões

O Correio da Manhã noticia na manchete desta segunda-feira, 25 de Junho, que a queda de Bruno de Carvalho poderá travar as rescisões de contrato apresentadas por diversos jogadores do plantel principal da equipa de futebol.





O CM escreve que a saída do até aqui presidente leonino retira força às rescisões de contrato, o que poderá implicar que sete dos nove jogadores que invocaram justa causa para rescindir com o clube de Alvalade possam ser reintegrados no plantel cuja pré-época já começou.