Detenção da CFO da Huawei pelos EUA ameaça tréguas com China

As relações entre a China e os Estados Unidos vêem acender-se uma nova faísca, depois da CFO da Huawei, que é também filha do fundador da empresa chinesa, ter sido detida no Canadá por ordem dos Estados Unidos.

Reuters

A responsável financeira da Chinesa Huawei, Wanzhou Meng, foi detido no Canadá por suspeitas de violação das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão.



A detenção da alta responsável da firma chinesa acontece numa altura crítica para as tréguas entre EUA e China, após ambas as nações terem acordado a suspensão das tarifas de parte a parte por um período de 90 dias, durante o qual vão tentar fechar um acordo comercial.



Wanzhou, que também é filha do fundador da Huawei, enfrenta agora a extradição para os Estados Unidos. Foi detida no dia 1 de Dezembro na sequência de uma investigação lançada pelo Departamento de Justiça Americano, a qual decorria desde Abril. A investigação pretendia averiguar se a Huawei se encontrava a vender equipamentos ao Irão apesar das restrições que Washington impôs sobre as exportações para o país oriental.



Do lado da China, os protestos ecoaram a partir da embaixada no Canadá, que considerou a detenção uma violação dos direitos dos seus cidadãos. Simultaneamente, a embaixada apelou a que o Governo americano "rectificasse as irregularidades".