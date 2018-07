Detidos mais 15 suspeitos de agredirem jogadores do Sporting

A GNR deteve esta tarde mais 15 suspeitos das agressões que ocorreram na Academia do Sporting. Uma mega-operação coordenada pela GNR, com o apoio de agentes da PSP, foi desencadeada esta tarde cerca das 15 horas, e as detenções aconteceram durante as horas seguintes.



A Sábado apurou que, segundo a investigação, apenas faltará apanhar um elemento do grupo que esteve em Alcochete.





A GNR e a PSP fizeram detenções em Lisboa, Montijo, Loures Amora, Cacém, Lavradio, Vale da Amoreira, Loures, Moita e Rio de Mouro, que resultou na detenção de 15 jovens suspeitos de terem participado nos incidentes na Academia do Sporting em Alcochete, que segundo fonte judicial, pertencem ou são simpatizantes da claque Juventude Leonina.