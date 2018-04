Deutsche Bank anuncia corte "significativo" na força de trabalho após queda de 79% dos lucros

O Deutsche Bank revelou esta quinta-feira, 26 de Abril, que fechou os primeiros três meses deste ano com lucros de 120 milhões de euros, o que representa uma descida de 79% face ao mesmo período do ano passado.





O resultado líquido ficou abaixo do esperado pelos analistas consultados pela Reuters, que antecipavam lucros de 376 milhões de euros. São, assim, números decepcionantes do maior banco alemão que completou, em 2017, o terceiro ano consecutivo de prejuízos com um resultado negativo de 497 milhões de euros.