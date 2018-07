Deutsche Bank anuncia lucros acima do esperado e acções disparam

O maior banco alemão decidiu anunciar os resultados nove dias antes do esperado. Os lucros mais do que duplicaram o esperado, levando as acções a registar o maior ganho em mais de um ano.

reuters

Tem sido frequente no passado mais recente o Deutsche Bank dar más notícias aos investidores, com resultados abaixo do esperado e outras novidades penalizadoras para o valor das acções.

Mas esta segunda-feira, 16 de Julho, o maior banco alemão decidiu contrariar a tendência e apresentou os resultados do segundo trimestre 9 dias antes do previsto. Isto porque os resultados são bem superiores ao previsto pelos analistas.

De acordo com um comunicado do Deutsche Bank, o banco terá registado um lucro antes de impostos de 700 milhões de euros e um resultado líquido de 400 milhões de euros. Números que, de acordo com o Financial Times, mais do que duplicam o previsto pelos analistas, que contavam com lucros antes de impostos de 321 milhões de euros e resultados líquidos de 159 milhões de euros.

Ainda assim, o banco alemão não conseguiu atingir os resultados do ano passado, quando atingiu lucros antes de impostos de 822 milhões de euros e lucros de 466 milhões de euros.

Certo é que os resultados estão a ser bem recebidos pelos investidores, conduzindo as acções a uma valorização de 9,07% para 10,478 euros. Segundo a Bloomberg, é a subida mais acentuada no espaço de um ano, o que contribui para atenuar o mau desempenho dos títulos.

O maior banco alemão era até aqui a cotada do sector financeiro europeu com o pior desempenho em 2018, com as acções a afundarem 36% desde o início do ano até à última sessão.

Ainda no final do mês de Junho as acções do Deutsche Bank atingiram o valor mais baixo de sempre em bolsa, com os investidores a reflectirem os receios com a queda das receitas, aumento dos custos e uma descida de rating por parte da S&P.

Esta segunda-feira o Deutsche Bank revelou ainda que as receitas deverão ascender a 6,6 mil milhões de euros, com a unidade de banca de investimento e empresas a representar mais de metade deste valor.