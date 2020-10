Deutsche Bank anuncia lucros de 309 milhões de euros no terceiro trimestre

O presidente executivo do banco alemão, Christian Sewing, disse que a instituição continua a fazer progressos numa reestruturação a longo prazo destinada a melhorar os lucros, através de linhas de negócio menos lucrativas ou mais arriscadas e da redução do número de empregados."O nosso modelo de negócio mais focalizado está a dar frutos e vemos uma parte substancial do nosso crescimento de receitas como sustentável", disse Sewing.No terceiro trimestre de 2019 o banco tinha registado um prejuízo de 832 milhões de euros.