Deutsche Bank atinge novo mínimo e arrasta banca europeia para o valor mais baixo desde 2016

As acções do Deutsche Bank atingiram esta quarta-feira, 27 de Junho, um novo mínimo histórico, arrastando consigo todo o sector da banca europeia. Os títulos do maior banco alemão estão a cair 3,73% para 8,865 euros, depois de terem chegado a desvalorizar 4,92% para 8,755 euros, o valor mais baixo de sempre.





Esta evolução contagiou o desempenho do sector, levando o índice do Stoxx600 para a banca a deslizar mais de 1,5% para o patamar mais baixo desde Dezembro de 2016. Além da instituição alemã destacam-se as descidas dos italianos UBI Banca, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Unicredit, todas elas superiores a 2,5%.





A banca está, assim, entre os sectores que mais contribuem para a queda das bolsas europeias, num dia em que o índice de referência, o Stoxx600, já caiu para o nível mais baixo em mais de dois meses.