reuters



O banco alemão tem agora como objectivo reduzir os custos em mil milhões de euros até ao próximo ano. Para o conseguir, planeia cortar pelo menos 7.000 postos de trabalho

Os accionistas do Deutsche Bank discutem uma nova hipótese para o futuro do banco: uma possível fusão com o rival Commerzbank. De acordo com fontes próximas do processo, citadas pela Bloomberg, Paul Achleitner já contactou os accionistas de topo neste sentido.As mesmas fontes indicam que a fusão já foi discutida inclusivamente com alguns investidores e oficiais do governo alemão. Contudo, ainda não se terá registado qualquer contacto entre os dois bancos - para já, esta hipótese é discutida apenas nos bastidores.Uma das principais preocupações dos accionistas será a diluição do capital que poderá advir de uma fusão, face às baixas cotações dos títulos do banco. Os títulos do Deutsche fecharam esta quinta-feira a subir 0,64% 9,619 para os euros, quase metade do valor do início do ano, quando rondavam os 16 euros.Este movimento surge numa altura em que o plano de recuperação do Deutsche Bank não está a gerar os resultados desejados.