Deutsche Bank avalia fusão com o UBS

Os rumores em torno de uma fusão do Deutsche Bank com outra instituição financeira estão a ganhar força. Depois de se ter avançado que o banco alemão poderia juntar-se ao Commerzbank, o jornal alemão Handelsblatt diz agora que esta fusão também poderá ser feita com o UBS.

De acordo com o Handelsblatt, o conselho de supervisão do Deutsche Bank analisou a possibilidade de se juntar ao UBS ou ao Commerzbank no início deste mês. O jornal refere ainda que uma fusão com o UBS traduzir-se-ia em menos duplicidade de actividades e em cortes mais significativos. Por outro lado, os dois bancos complementam-se em termos de gestão de activos e banca de investimento.

No início de Junho a Bloomberg avançou que os accionistas do Deutsche Bank estavam a discutir uma possível fusão com o Commerzbank, tendo dado conta que Paul Achleitner, o presidente da assembleia geral do Deutsche Bank, tinha já contactado os accionistas de topo sobre o assunto.





A agência de notícias norte-americana dava conta que a fusão tinha já sido discutida entre alguns investidores e responsáveis do governo alemão, embora não tivesse existido qualquer contacto oficial entre os responsáveis do banco.

Apesar dos rumores, que parecem ganhar cada vez mais força, o director financeiro do Deutsche Bank, James von Moltke, continua a afirmar que as notícias sobre uma possível fusão com o Commerzbank ou com o UBS são uma "ficção da imprensa".