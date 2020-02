Deutsche Bank com maior subida em quatro anos após entrada de novo acionista

O Deutsche Bank disparou 10% em bolsa depois de ter sido anunciada a aquisição de uma participação qualificada por parte de um fundo de investimento, numa altura em que o CEO, Christian Sewing, tenta uma reviravolta nas contas da instituição.





O fundo Capital Group, sedeado em Los Angeles, revelou a aquisição de uma parcela de 3,1% no capital do Deustche Bank, tornando-se o terceiro maior acionista do banco. Esta é a primeira vez que um novo investidor se junta aos maiores acionistas, desde que, em outubro de 2018, o responsável pelas finanças do JPMorgan, Doug Braunstein, revelou possuir uma fatia de 3,14% através da Hudson Executive Capital.