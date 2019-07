Deutsche Bank deverá reportar 5 mil milhões de euros de custos de reestruturação

O Deutsche Bank deverá reportar custos de reestruturação na ordem dos 5 mil milhões de euros, segundo uma fonte próxima do processo, citada pela Reuters, numa altura em que a instituição alemã se prepara para reduzir a sua força laboral em 22%.

O presidente executivo do banco, Christian Sewing, garantiu, em maio, que iria implementar um plano de reestruturação de grande dimensão, depois de ter falhado a fusão com o seu rival alemão Commerzbank.

O banco está a tentar recuperar o negócio, que tem dado prejuízos nos últimos anos. As últimas notícias apontam para que o Deutsche Bank se prepare para eliminar até 20 mil postos de trabalho em todo o mundo, o que representa mais de 20% da força laboral.

Fonte oficial do banco recusou comentar a notícia, quando contactado pela Reuters, assegurando que dará informações aos acionistas "se e quando" considerar apropriado.

Em abril o Deutsche Bank esteve em negociações com o Commerzbank para uma fusão entre as duas instituições – um cenário que já esteve várias vezes em cima da mesa. Contudo, a operação acabou por não se concretizar com os dois bancos a concluírem que uma fusão não seria a opção com melhores consequências a nível financeiro.

Após este falhanço, o Deutsche Bank reviu as suas estimativas de resultados, prevendo que as suas receitas estabilizem este ano quando comparado com 2018, o que representa uma revisão em baixa das previsões anteriores, que apontavam para um aumento ligeiro.

As ações do banco estão a ceder 0,33% para 6,73 euros, acumulando uma desvalorização de 3,44% desde o início do ano.