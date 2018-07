Deutsche Bank dispara com notícia de interesse do JPMorgan e ICBC

O norte-americano JPMorgan e o chinês ICBC podem aproveitar a desvalorização das acções do Deutsche Bank para construir uma posição no maior banco alemão.

reuters

As acções do Deutsche Bank negoceiam em forte alta esta sexta-feira, 6 de Julho, em reacção a uma notícia da revista alemã Wirtschaftswoche (WiWo) de que o JPMorgan e o ICBC estão interessados em entrar no capital do maior banco alemão.

Os títulos do banco alemão subiram um máximo de 6,28% para 10,12 euros, um desempenho que contribui para atenuar a queda acumulada este ano. As acções estão a descer 37% em 2018 e recentemente atingiram mínimos históricos, perante as preocupações dos investidores com os níveis de capitalização e de rendibilidade daquele que é o maior banco da Alemanha. A capitalização bolsista é pouco superior a 20 mil milhões de euros.

Segundo a WiWo, terá sido precisamente esta fraqueza do Deutsche Bank que despertou o interesse do JPMorgan e do chinês ICBC. O interesse do banco norte-americano deve-se também ao facto de o centro financeiro de Frankfurt, onde está sedeado o Deutsche Bank, estar a ganhar uma relevância cada vez maior devido ao Brexit.

O Deutsche Bank tem estado no centro das preocupações no sector financeiro alemão, já que a profunda reestruturação efectuada nos últimos tempos – alteração na gestão, redefinição de actividades prioritárias e corte de milhares de postos de trabalho – não foi suficiente para convencer os investidores e ganhar a confiança do mercado.

Ainda de acordo com a WiWo, o Deutsche BAnk foi tema de conversa entre a chanceler alemã Ângela Merkel e o "chairman" do suíço UBS, Axel Weber, que no passado integrou a administração do BCE.

No ano passado as acções do Deutsche Bank até subiram (+3%), mas registaram fortes quedas entre 2014 e 2016, sendo que o banco chegou a ser alvo de rumores de que poderia necessitar de um resgate financeiro.