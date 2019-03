Deutsche Bank e Commerzbank disparam com perspetiva de fusão a ganhar força

As notícias que dão conta da possibilidade de fusão entre Deutsche Bank e Commerzbank já são antigas, mas o cenário de união entre os dois maiores bancos alemães está a ganhar cada vez mais força.

Se antes esta operação era apenas uma hipótese alegadamente defendida pelo governo alemão, atualmente as conversações informais estão a ser intensificadas. Segundo a Bloomberg, o conselho de administração do Deutsche Bank já deu luz verde para que sejam encetadas negociações com o ainda rival Commerzbank.

Segundo a mesma fonte, o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, estava relutante em avançar com as negociações para uma fusão já este ano, mas estará agora disponível para avançar mais rápido.

A revista Focus tinha noticiado na sexta-feira que o presidente executivo do Deutsche Bank tem estado em negociações intensas com o presidente executivo do Commerzbank, Martin Zielke, há alguns dias, depois de terem recebido um mandato dos respetivos conselhos de administração e conselhos de supervisão.

Esta perspetiva mais forte de união entre os dois bancos alemães está a animar as ações. Numa sessão que até está a ser negativa em Frankfurt, as ações do Deutsche Bank sobem 2,14% para 7,843 euros e os títulos do Commerzbank disparam 4,15% para 6,905 euros. O Deusche Bank já esteve a ganhar 3,39% e em 2019 soma 12%. O Commerzbank acumula uma valorização ainda maior este ano: 19,5%.

Apesar deste otimismo com a possibilidade do negócio tornar-se real, o Deutsche Bank, cujas ações perderam metade do valor em 2018, ainda está a estudar outras opções para dar a volta à difícil situação em que se encontra, com redução da atividade e dos resultados.

Para já o Deutsche Bank pretende acelerar o programa de corte de custos e em cima da mesa continua a possibilidade de avançar com uma fusão com outro grande banco europeu.

O governo alemão não esconde o apoio a uma fusão entre os dois maiores bancos do país, com o objetivo de criar um campeão nacional que reforce o apoio às exportadoras alemãs.

Com um total de dois triliões de dólares em ativos, uma fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank criaria o terceiro maior banco europeu, atrás do HSBC e do BNP Paribas.