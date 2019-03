reuters

Ministério das Finanças da Alemanha tinha pedido ao regulador da banca, o BaFin, para partilhar os resultados da sua análise sobre uma possível fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank.

Com um total de dois triliões de dólares em ativos, uma fusão entre o Deutsche Bank e o Commerzbank criaria o terceiro maior banco europeu, atrás do HSBC e do BNP Paribas.

A hipótese surgiu no ano passado com a queda das ações do Deutsche Bank e poderá concretizar-se em 2019, contando também com o apoio do Governo alemão . A fusão entre dois dos principais bancos alemães voltou a ser discutida pelos gestores de topo do Deutsche Bank e do Commerzbank, segundo avança a revista alemã Focus esta sexta-feira, 8 de março, citada pela Bloomberg.Christian Sewing, o presidente executivo do Deutsche Bank, cujas ações perderam metade do valor em 2018, tem estado em negociações intensas com o presidente executivo do Commerzbank, Martin Zielke, há alguns dias, depois de terem recebido um mandato dos respetivos conselhos de administração e conselhos de supervisão.A ideia de consolidação no setor entre os dois maiores bancos alemães tem sido promovida pelo ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, tendo como objetivo ultrapassar os problemas que ambos enfrentam e criar um "campeão nacional" que tenha dimensão para financiar as empresas alemãs, principalmente as exportações.No início do ano, o Financial Times avançou que oA possibilidade de fusão foi admitida pelo CEO do Deustche Bank em setembro, mas Christian Sewing avisava que antes disso seria necessário aumentar a rentabilidade do banco no curto prazo.Em janeiro, a Bloomberg avançava que a decisão sobre a fusão com o Commerzbank - no qual o Estado alemão tem uma participação - poderia ser tomada consoante os resultados do primeiro trimestre de 2019. No final do ano passado, as receitas do Deutsche Bank deslizaram pelo oitavo trimestre consecutivo, o que obrigou a mais corte de custos. Se não houver melhorias, a fusão com o Commberzbank poderá ser a única solução.